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Küçük Bedirhan Vali Memiş'i büyüledi

Bağlamasıyla birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret eden İlkokul 4. Sınıf Öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın, (9) mesai sonrası verdiği mini konserle hoş saatler yaşattı.

26.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:21Küçük Bedirhan Vali Memiş'i büyüledi
Bağlamasıyla birlikte Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret eden İlkokul 4. Sınıf Öğrencisi Bedirhan Aziz , (9) mesai sonrası verdiği mini konserle hoş saatler yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Vali Okay Memiş'in sokakta yolunu kesip, "Benim müziğe karşı büyük bir yeteneğim var" söylemesi üzerine Vali Memiş, Bedirhan'ı makamına davet etti. Vali Memiş'e merak ettiği konuları not edip tek tek soran Bedirhan, aldığı cevapların ardından çok sevdiği sazını eline aldı.

İlk olarak çeşitli bölgelerden Türküler çalan Bedirhan'a Vali Okay Memiş, eşlik etti. Şelpe, Türk halk müziğinden değişler çalıp söyleyen Bedirhan Aziz Aydın, küçük yaşına rağmen büyük ustalığını göstermiş oldu.

Akşam saatlerinde Bedirhan'ın verdiği mini dinletiyle oldukça beğenen Vali Okay Memiş, "Bu topraklar da Arif Sağ gibi büyük bir usta çıkmıştır. Küçük Bedirhan'da Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ'ın yolunda ilerlediğini büyük bir mutlulukla görmüş bulunmaktayız. Bu vesile ile büyük usta Arif Sağ'a geçirmiş olduğu hastalıktan ötürü geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve sazını yeniden eline alır" şeklinde konuştu.

Büyük üstadların çaldığı eserleri büyük bir yetenekle çalıp söyleyen Bedirhan'a eşlik eden Vali Okay Memiş, böyle yeteneklere her türlü desteği vereceklerini söyledi. - ERZURUM

Okay Memiş, Arif Sağ, Erzurum, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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