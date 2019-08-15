Filmin fragmanı "Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor"

Ünlü oyuncu Guillaume Canet'nin 2010'da çektiği ve orijinal adı "Little White Lies" olan filmin devam halkası olan yapımda, bir önceki filmdeki karakterlerin 8 sene sonra bir sürpriz doğum günü kutlaması için bir araya gelen dostların hikayesini anlatıyor.

Fransız yapımı komedi ve dram türündeki bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoit Magimel, Pascale Arbillot, Clementine Baert ve Valerie Bonneton yer alıyor.

Kaynak: AA