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Oğlunun elini matkapla delip göle atan cani anne ve sevgilisi tutuklandı

Van'da 7 yaşındaki oğlunun elini matkapla delip göle atan öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı. Küçük çocuk, gölden yüzme bilmesi sayesinde kıyıya çıktığını belirterek, "Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum" dedi.

12.08.2019 13:54 Oğlunun elini matkapla delip göle atan cani anne ve sevgilisi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.'yı, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi Ayla K.'ya teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi.Çocuğunu teslim alan baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını öğrenince önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

ELİNİ MATKAPLA DELDİ, VÜCUDUNU ISIRDI, VAN GÖLÜ'NE ATTI

Emrah A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İnan K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İnan K.'nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. Emrah A., oğlunun Van Gölü'ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile kendisine haber verdiğini iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia eden Emrah A., görevliler hakkında da savcılığa şikâyetçi oldu.

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğa işkence yaptığı öne sürülen İnan K. ile işkenceye göz yumduğu iddia edilen anne Ayla K. gözaltına alındı. Sevgililer, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturmada ihmalleri olduğu öne sürülen savcılık ve jandarmayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

"ÇOCUĞUMA YAPMADIKLARI KALMAMIŞ"

Oğlunun işkence gördüğünü öne süren baba Emrah A., "Son üç yılda oğlunu görmedi. Mahkeme görme hakkı verdiği için, çocuğumu annesine vermek zorunda kaldım. Verdiğimin üçüncü günü kendisine ulaşamam ve şikayette bulundum. Çocuğumun vücudu paramparça halde. Vücudunda diş izleri, elinde matkap izi var. Bir insana yapılmayacak şeyler yapmışlar. Annesinin sevgilisi ağzıyla oğlumu tutup, yatağa fırlatmış. En son Van Gölü'ne atmışlar. Çocuğuma yapmadıkları kalmamış, buna rağmen savcılık ve jandarmada özellikle konuyu kapatıyorlar" dedi.

Ömer Yusuf A. ise annesinin ve İnan K.'nin kendisini dövdüğünü söyleyerek, "Beni ısırıp, fırlattılar. Vücudum yara oldu ve çok acıdı. Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum" ifadelerini kullandı.


3. Sayfa, Yaşam, Güncel

YORUMLAR (9)
ÇOK EĞİTMEN: BİDE SÖZDE MEDENİ EĞİTİMLİ ANNE
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KİME GÜVENECEK BU HALK ULAN?: neyini kapatıyormuş jandarma ve savcılık?nedir bu rezillik? kamu görevi yapanlar bu işlere giriştiyse bu görevlileri affeden devletin peşinen allah belasını versin!
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46: Pıslik ler cocuga yapılırmış bu
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VATANDAŞ: Kadınlar çok sosyate oldu din git gide Gide bitiyor Allah sonumuzu hayır etsin
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HAKKARİLİ: VİCDANSIZ ŞEREFSİZLER İNŞALLAH CEZAEVİNDEN ÇIKAMAZSINIZ ACILI BABAYA VE ÇOCUĞUNA GEÇMİŞ OLSUN ÇOK ÜZÜLDÜM İNSANLIK BİTMİŞ
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İREM AKİM: Senin gibi anne olmaz olsun ettiginin bin katini bul insallah
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OSMANİYELİ: Ortalık manyak dolu..
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REAL FENERLİ: Vay arkadaş.. Bu nasıl caniliktir.. Bir anne, üstelik öğretmen bir anne çocuğuna böyle bir zulmü nasıl reva görür..
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BİRDOST: Nasil bir sevgili öz evlattan üstün basar da kücük yavruya isgence yapabilir bir anne. anlamakta güclük cekiyorum
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