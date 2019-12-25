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Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada

Çağlayan'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı.

25.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:01
'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı. Hem kendi hem de çocuğunun canını tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.
Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı. Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu. Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada

Kağıthane, Çağlayan, Güncel

Kaynak: İHA


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