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Küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtaran genç kahraman ilan edildi

Brezilya'da, başı boş bir pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki çocuğu kurtaran genç kahraman ilan edildi.

24.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:55 Küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtaran genç kahraman ilan edildi
'da, başı boş bir pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki çocuğu kurtaran genç kahraman ilan edildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 4 yaşındaki bir erkek çocuk sokakta dadısı ile yürürken başı boş bir pitbullun saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, çocuğun kollarını ve bacaklarını ısırdıktan sonra sürükledi. Küçük çocuğun yardımına o sırada sokaktan geçen Patrick do Céu isimli genç yetişti. Çocuğa saldıran köpeği tekmeleyip uzaklaştırmaya çalışan 20 yaşındaki genç, çocuğu kucağına alarak bir aracın tavanına bıraktı. Köpek bu kez de Céu'ya saldırmaya başladı. Köpekle bir süre mücadele eden Céu da arabanın üstüne atlayıp kurtuldu. Genç ve küçük çocuk yaklaşık yarım saat aracın üstünde yardım bekledi.

Brezilyalılar tarafından kahraman ilan edilen Patrick do Céu'nun köpeğin saldırısı sonucu kol ve bacaklarından yaralandığı, küçük çocuğun ise boynundan yara aldığı ve dikiş atıldığı belirtildi.

Céu yerel basına yaptığı açıklamada, köpeğin saldırdığı sırada aklına 2 yaşındaki kızının geldiğini ifade ederek, "Kendi kızımı orada hayal ettim. Sadece 2 yaşında ama o çocukla aynı boyda. Olanları görünce onun kızım olduğunu düşündüm ve içgüdüyle hareket ettim. Köpeği çektiğimde dişleri çocuğun boynundaydı. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum" dedi.

Köpeğin şu an da bir veteriner gözetiminde olduğu öğrenildi. - RIO DE JANEIRO

Brezilya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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