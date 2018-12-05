Küçük çocuğun ayağı tekerlekli sandalyeye sıkıştı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da ayağı tekerlekli sandalyeye sıkışan küçük çocuğun yardımına itfaiye yetişti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye
İlçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesinde yaşandı. Evde oyun oynayan 3 yaşındaki küçük çocuğun bacağı, evdeki engelli birine ait tekerlekli sandalyeye sıkıştı. Ailesi çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarttı.
İtfaiye,Şanlıurfa
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:11