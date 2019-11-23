Haberler » genel » Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı - Haber

Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı

Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı Sivas'ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle beslediSİVAS - Sivas'ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle besledi.

23.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:15
Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı
'ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle besledi
SİVAS - Sivas'ta 10 yaşındaki küçük çocuk, ihbarı ile hayatlarını kurtardığı kedileri kendi elleriyle besledi.
Olay bugün sabah saatlerinde Sivas'ta Mimar Sinan Mahallesi 16. Sokakta meydana geldi. 10 yaşındaki Enes Şeker, polis ihbar hattını arayarak iki kedinin boş bir dükkanda 3 gündür mahsur kaldığı ihbarını yaptı. İhbar üzerine polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Uzun süre iş yeri sahibi arandı. Ancak dükkanla ilgili devam eden yargı süreci bulunduğu bu nedenle mahkeme kararı ile kapalı bulunduğu anlaşıldı. Bunun üzerine dükkanla ilgili davaya bakan avukata ulaşıldı. Olay yerine çağrılan avukatın dükkanın kapılarını açması ile kediler açlıktan ölmek üzereyken kurtarıldı. Kedilerin havalandırma boşluğundan dükkana girip orada mahsur kaldıkları tahmin ediliyor. Ne kadar dükkanda kaldıkları ise bilinmiyor. İhbarda bulunup kedilerin kurtarılmasını sağlayan Enes kedileri kendi eliyle beslemeyi de ihmal etmedi. Küçük çocuğun hayvan sevgisi ve yardım severliği takdir topladı.
Küçük çocuğun ihbarı kedilerin hayatını kurtardı

Sabah, Sivas, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
16:00 Rize Belediyesi'nin gece operasyonuna esnaftan tepki
15:54 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
15:33 Bakan Ersoy: "Ihlara Vadisi'nde teleferikle ilgili bir çalışma var"
15:31 "Kızım PKK'lılar tarafından kaçırılmasaydı Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık"
15:16 Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:05:59