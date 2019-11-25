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Küçük çocuğun motosiklet üzerindeki korku dolu yolculuğu kamerada

Küçük çocuğun motosiklet üzerindeki korku dolu yolculuğu kameradaİSTANBUL - Bahçelievler'de bir motosikletli, herhangi bir önlem almadan arkasına bindirdiği bir çocukla tehlikeli yolculuk yaptı.

25.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:04
Küçük çocuğun motosiklet üzerindeki korku dolu yolculuğu kamerada
İSTANBUL - 'de bir motosikletli, herhangi bir önlem almadan arkasına bindirdiği bir çocukla tehlikeli yolculuk yaptı. Çocuğun korku dolu yolculuğu ise kameraya yansıdı.
Bahçelievler Yenibosna'da bir motosikletli, herhangi bir önlem almadan yaşı küçük çocuğu arkasına bindirerek yolculuk yaptı. Küçük çocuğun başında sadece bisiklet kaskı bulunurken, yaşanan yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Korku içinde yolculuk yapan çocuk, kasislerde geçen motosikletin havalanmasında, önünde bulunan sürücüye sıkı sıkıya sarıldığı görüldü. Motosikletle korku içinde yolculuk yapan çocuk,bir süre sonra gözlerden kayboldu. Küçük çocuğun korku dolu yolculuğu ise kameralara yansıdı.
Küçük çocuğun motosiklet üzerindeki korku dolu yolculuğu kamerada

Bahçelievler, Motosiklet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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