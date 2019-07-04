04.07.2019 15:09
Haberler» Güncel» Haber

Küçük çocuğun organı umut oldu

Küçük çocuğun organı umut oldu

Giresun'un Görele ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri bağışlandı.

Giresun'un Görele ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri bağışlandı.
Ağır yaralandığı kazanın ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren M.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Bunun üzerine hastane yetkililerinin görüştüğü aile, organ bağışını kabul etti.
Gece saatlerinde çocuğun karaciğeri alınarak ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki bir hastaya nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.
Öte yandan çocuğun cenazesi, Görele ilçesine bağlı Taşlık köyü Merkez Camisi'nde, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
Giresun, Görele, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:59   "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
17:58   İshak: "600 binin üzerinde turist bekliyoruz"
17:58   ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü
17:58   ESKİŞEHİR Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü-2
17:58   FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA 1 HAFTANIN ARDINDAN SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
17:57   Dolandırıcılık iddiası - KOCAELİ
17:55   Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)