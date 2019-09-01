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Küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Erzincan'da küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

01.09.2019 19:13 Küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Erzincan'da küçük çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı.

Erzincan merkezde küçük çocuğun parmağına sıkışan gümüş yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ip yöntemi kullanılarak çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre evde yalnız olduğu sırada parmağına gümüş yüzük takan küçük çocuk, bir süre sonra yüzüğü çıkarmak istedi ancak çıkaramadı. Ailenin durumu fark etmesi üzerine anne ve babası küçük çocuğu alarak İtfaiye Müdürlüğü'ne geldi. Yüzüğün takılı olduğu parmağın morardığını gören itfaiye erleri ip yöntemini kullanarak çocuğun parmağından yüzüğü çıkardı. İtfaiye erlerinin yüzüğü çıkardığı esnada ise küçük çocuğun acı içinde hüngür hüngür ağlaması olay yerinde olan itfaiye erinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ERZİNCAN

İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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