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Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameradaBARTIN - Bartın'da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı.

12.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:33
Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
BARTIN - 'da küçük bir çocuk, vincin arkasına asılı halde yolculuk yaptı.
Bartın'da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vincin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Küçük çocuğun vincin arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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