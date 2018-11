Küçük çocuk kaza sonrası elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:56



Küçük çocuk kaza sonrası elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadıKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilin refüje çıkması sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk elindeki oyuncağı bir an olsun bırakmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kara yönetimindeki 37 PU 581 plakalı otomobil Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolun ortasında bulunan refüje çıktı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki Sefa Kayra Kara yaralandı. Kaza sonrası korku yaşayan küçük çocuk bir an olsun elindeki oyuncağı bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.