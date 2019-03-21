21 Mart 2019, 09:33
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Küçük Çocukları Dilendiren Şahıslar Vatandaş Kamerasında

Küçük Çocukları Dilendiren Şahıslar Vatandaş Kamerasında

Bursa'nın Mudanya ilçesinde küçük çocukları zorla dilendiren gençler vatandaş kamerasına takıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde küçük çocukları zorla dilendiren gençler vatandaş kamerasına takıldı. O anları kaydeden vatandaşlar, şahısların bulunmasını istiyor.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen birkaç genç, küçük yaştaki çocukları sahil kenarında vatandaşın sık geçtiği bölgelere bırakarak dilendirmek istedi. Çocukların kaçma ihtimaline karşı sahilde başlarında bekleyen gençler vatandaş kamerasına takıldı. Çocukların zorla dilendirilme anlarını saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, şüpheli gençlerin bulunmasını ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını istiyor. - BURSA Mudanya, Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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