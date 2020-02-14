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Küçük dağcıların, cam buz eğitimi

EVEREST Dağı zirvesine tırmanan Türk dağcılardan AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, oğulları Yiğit (13) ve Yağız (7) ile Tahtalı Dağı'na tırmandı.

14.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:05Küçük dağcıların, cam buz eğitimi

EVEREST Dağı zirvesine tırmanan Türk dağcılardan AKUT Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, oğulları Yiğit (13) ve Yağız (7) ile Tahtalı Dağı'na tırmandı. Yılmaz Sevgül oğullarına buzlu zeminde buz kazmasıyla nasıl durulacağının eğitimini verdi.

Türkiye'nin farklı noktalarında tırmanış etkinliklerine katılan Sevgül ailesi, eğitimleri sıklaştırdı. AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Antalya'nın turistik bölgesi Tahtalı Dağı zirvesine oğulları Yiğit ve Yağız ile tırmandı. Burada buz zeminde oğullarına eğitim veren Yılmaz Sevgül, buz kazmasıyla nasıl durulacağını öğrentti. Uygulamalı eğitim gören Yiğit ve Yağız Sevgül kardeşler, babalarını gururlandırdı. Her iki oğluna da cam buz zemininde olası bir düşme anında kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatan Sevgül, buz kazmasının düşme anında ölümle kalım arasındaki tek alet olduğunu söyledi.Cam buz olarak bilinin zeminin tecrübesiz dağcılar için çok tehlikeli olduğunu hatırlatan Sevgül, "Yiğit ve Yağız, uzun süredir buz kazmasıyla nasıl durulacağı konusunda eğitim almak istiyordu. Eğitimimizi gerçekleştirdik. İki oğlum da anlattığım her ayrıntıyı başarıyla uyguladı. Geleceğin profesyonellerini yetiştirmekten gurur duyuyorum" dedi.



Yılmaz Sevgül, Tahtalı Dağı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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