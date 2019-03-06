Küçük Dostlarımız için El Ele Verdiler

Ömür Gedik'in Yönetim Kurulu Başkanı Olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten koruma derneği ile Türkiye'nin önde gelen Çiçek firmalarından Nazar SARI'nın tasarımlarının bulunduğu www.cabaretcineflowers.com Yeni Sosyal Sorumluluk Projelerinin İmzasını geçtiğimiz günlerde attı.

Burak Akan Medyanın Koordinatörlüğünü yürütüğü Sosyal Sorumluluk projesinde Cabaret Cine Flowers den yapılacak her alışverişin bir kısmı Sokak Hayvanlarını Rehabilite etmek için kullanılacak.

Turgay Kıran ,Burak Hakkı, Saba Tümer, Pınar Altuğ ,İvana Sert,Burak Akan Fulin ,Bahar Öztan, Gülden Dudarık ve Önder Özen gibi isimler de Sosyal Sorumluluk Projesine Sosyal Medya Hesaplarından Video Çekerek Destek Verdiler.

Kaynak: Bültenler