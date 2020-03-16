Küçük dükkanında 65 yıldır "ısmarlama terzicilik" yapıyor
İzmir'in 65 yıllık terzisi 80 yaşındaki Reşat Yoğurtçu, hayatının yarım asırdan fazlasını verdiği mesleğinde, ilerleyen yaşına rağmen "ısmarlama terzicilik" geleneğini sürdürüyor.
16.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:30
İzmir 'in 65 yıllık terzisi 80 yaşındaki Reşat Yoğurtçu, hayatının yarım asırdan fazlasını verdiği mesleğinde, ilerleyen yaşına rağmen "ısmarlama terzicilik" geleneğini sürdürüyor.
Konak ilçesindeki Basmane'de terzicilik yapan Reşat Yoğurtçu, futbolcu olmayı hayal ettiği çocukluk çağında ailesinin yönlendirmesiyle terzi olan ağabeyinin yanında mesleğine ilk adımı attı.
Terziciliğe başlama hikayesini "Seni hem Altay 'da oynatırız hem de terzi olursun deyip beni kandırdılar. Bu şekilde terziciliğe başladım" cümlesiyle özetleyen Yoğurtçu, uzun yıllarını verdiği mesleğinde şimdi ise ısmarlama terzicilik geleneğinin son temsilcileri arasında yer alıyor.
Futbolculuğu hayal ederken dikiş makinesinin başına geçti
Ömrünün yarım asırdan fazlasını verdiği terzicilik mesleğini ve hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Yoğurtçu, teyzesi ve ağabeyi aracılığıyla bu mesleğe başladığını söyledi.
Yoğurtçu, teyzesinin yönlendirmesiyle Alsancak'ta terzi olan ağabeyinin yanına gittiğini belirterek, "Teyzem ağabeyime beni yanına almasını söyledi. Futbolu sevdiğim için 'seni hem Altay'da oynatırız hem de terzi olursun' deyip beni kandırdılar. Bu şekilde terziciliğe başladım." diye konuştu.
"Sadece eşe dosta ve tanıdıklarıma yapıyorum"
Terziciliğin bir sanat olduğunu ifade eden Yoğurtçu, bu sayede askerliğinde de mesleğini sürdürdüğü için çok rahat ettiğini söyledi.
Reşat Yoğurtçu, mesleğinin zor olduğuna işaret ederek, "Herkes yapamıyor. Ben de artık yavaş yavaş yapıyorum bu işi. Artık yoruldum ve sadece eşe dosta ve yakın tanıdıklarıma yapıyorum. Bundan sonra tanımadıklarıma yapmıyorum." dedi.
NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.
Konak ilçesindeki Basmane'de terzicilik yapan Reşat Yoğurtçu, futbolcu olmayı hayal ettiği çocukluk çağında ailesinin yönlendirmesiyle terzi olan ağabeyinin yanında mesleğine ilk adımı attı.
Terziciliğe başlama hikayesini "Seni hem Altay 'da oynatırız hem de terzi olursun deyip beni kandırdılar. Bu şekilde terziciliğe başladım" cümlesiyle özetleyen Yoğurtçu, uzun yıllarını verdiği mesleğinde şimdi ise ısmarlama terzicilik geleneğinin son temsilcileri arasında yer alıyor.
Futbolculuğu hayal ederken dikiş makinesinin başına geçti
Ömrünün yarım asırdan fazlasını verdiği terzicilik mesleğini ve hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Yoğurtçu, teyzesi ve ağabeyi aracılığıyla bu mesleğe başladığını söyledi.
Yoğurtçu, teyzesinin yönlendirmesiyle Alsancak'ta terzi olan ağabeyinin yanına gittiğini belirterek, "Teyzem ağabeyime beni yanına almasını söyledi. Futbolu sevdiğim için 'seni hem Altay'da oynatırız hem de terzi olursun' deyip beni kandırdılar. Bu şekilde terziciliğe başladım." diye konuştu.
"Sadece eşe dosta ve tanıdıklarıma yapıyorum"
Terziciliğin bir sanat olduğunu ifade eden Yoğurtçu, bu sayede askerliğinde de mesleğini sürdürdüğü için çok rahat ettiğini söyledi.
Reşat Yoğurtçu, mesleğinin zor olduğuna işaret ederek, "Herkes yapamıyor. Ben de artık yavaş yavaş yapıyorum bu işi. Artık yoruldum ve sadece eşe dosta ve yakın tanıdıklarıma yapıyorum. Bundan sonra tanımadıklarıma yapmıyorum." dedi.
NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.
Kaynak: AA
Etiketler : Konak, Altay, İzmir, Kültür Sanat
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