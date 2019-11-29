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Küçük Efe'nin en büyük hayali yaşıtlarıyla top oynamak

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 118 kiloya ulaşan 8 yaşındaki Efe Samet Erdoğan'ın ailesi, çocukları için yardım çağrısında bulundu.

29.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:12Küçük Efe'nin en büyük hayali yaşıtlarıyla top oynamak
'nın ilçesinde, 118 kiloya ulaşan 8 yaşındaki Samet Erdoğan'ın ailesi, çocukları için yardım çağrısında bulundu.
Hacı İlyas Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ile Erdoğan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Efe Samet Erdoğan, 3 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı.
Sürekli yeme isteği olan minik Efe, 8 yaşına geldiğinde 118 kiloya ulaştı. Obeziteye bağlı tansiyon, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, aşırı uyku hali ve uykuda solunum yetersizliği gibi rahatsızlıkları bulunan Efe, sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.
Ağabeyi ve arkadaşları koşup oynarken onları izlemekle yetinen, güçlükle yürüyen Efe, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Efe'nin en büyük hayali ise arkadaşlarıyla koşmak ve top oynayabilmek.
Belediye işçisi baba Mustafa Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük oğlu 14 yaşındaki Ali'nin, hidrosefali ve epilepsi hastalığının bulunduğunu, bu hastalıklarla mücadele ederken Efe'nin de obeziteye yakalanmasıyla ikinci bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Çocuklarının bugüne kadar çok sayıda ameliyat olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Çocuklarımın rahatsızlıkları nedeniyle bir yere gidemiyoruz. Sağlık sorunları bulunan iki çocuğuma da maddi yönden yetişmekte zorluk çekiyorum. Çocuklarımı düzenli bir şekilde doktor kontrolüne götürme imkanım olmuyor. Özellikle, Efe'nin rahatsızlıklarının esas kaynağının araştırılarak buna bir an önce çare bulunmasını istiyorum. Onların yaşıtları gibi koşup oynamasını istiyorum fakat olmuyor. Efe, bizim yardımımız olmadan ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi."
Anne Esmeray Erdoğan ise Efe'nin fazla kiloları nedeniyle özellikle geceleri yatakta dönerken zorlandığını, nefes almada güçlük çektiğini, sık sık ağrıları olduğunu dile getirdi.
Efe'nin ağabeyi Ali Erdoğan da kardeşinin hayalinin, sağlıklı çocuklar gibi sokaklarda koşmak ve onlarla top oynamak olduğunu dile getirdi.

Antalya, Esmeray, Akseki, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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