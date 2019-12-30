Haberler » Güncel » Küçük Ege'ye Başkan sürprizi - Haber

Küçük Ege'ye Başkan sürprizi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini sosyal medya üzerinden okuluna davet eden ortaokul öğrencisi Ege Resmi'yi sınıfında ziyaret ederek sürpriz yaptı.

30.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:03 Küçük Ege'ye Başkan sürprizi
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini sosyal medya üzerinden okuluna davet eden ortaokul öğrencisi Ege Resmi'yi sınıfında ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Başkan Oktay'ı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Ege ve arkadaşları hem sorular sordu hem de isteklerini iletti.

Her yaştan Marmarisli ile her fırsatta bir araya gelmeye çalışan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, özellikle çocuklarla daha sık buluşuyor. Okulları ziyaret ederek çocuklarla görüşen Oktay geçtiğimiz günlerde Ahu Ortaokulu'na gitmiş, oradaki görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Başkan Oktay'ın paylaşımının altına Marmaris Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ege Resmi, "Marmaris Ortaokulu'na da gelseniz keşke, çocukların fikirlerini dinleseniz. Benim çok iyi fikirlerim var, şunlar olsa daha iyi olur diye" şeklinde bir yorum yazdı.

Belediye Başkanı Oktay da Ege Resmi'nin bu daveti üzerine sınıfına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Oktay'ı karşısında görünce uzun süre şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Ege, isteklerini iletti. Ege'nin arkadaşları da sohbet ederek yapılmasını istediklerini anlattı. Oktay çıkışta da çocuklarla futbol oynadı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çocukların görüşlerine ve isteklerine çok önem verdiklerini belirterek; "Onlar çok daha masum ama daha objektifler. Yaptığımız çalışmaların doğruluğunu çocukların tepkilerinden anlayabiliyoruz. ya da ne gibi projeler yapmamız gerektiği konusunda fikir verebiliyorlar. Zaten amacımız onlara daha güzel, daha çağdaş ve daha mutlu olacakları bir Marmaris bırakmak. Bunun içinde onların görüşlerine ve önerilerine her zaman açığız" dedi. - MUĞLA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-4 - Haber
14:32   Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis - Haber
14:30   Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi - BALIKESİR. - Haber
14:28   Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Haber
14:27   Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:41:55