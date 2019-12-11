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Küçük Ela'nın büyük dramı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kayasuyu köyünde yaşayan ve Akondroplazi (cücelik) teşhisi konulan 5 yaşındaki Ela, boy uzatma ameliyatı olmak için yardım bekliyor.

11.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:54Küçük Ela'nın büyük dramı
'nin ilçesine bağlı Kayasuyu köyünde yaşayan ve Akondroplazi (cücelik) teşhisi konulan 5 yaşındaki Ela, boy uzatma ameliyatı olmak için yardım bekliyor. 5 çocuklu Şahin ve Songül Küçükköşger çiftinin son olarak dünyaya gelen kızları Ela Küçüköşger'in boyunun uzamadığını ve vücut boyu ile bacak uzunluğu arasında dengesizlik olduğunu fark eden ailesi Ela'yı önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Balcalı Hastanesine götürdü.

Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucu Ela'ya Akondroplazi yani bir tür cücelik teşhisi konuldu. Şu anda 5 yaşında olan Ela Küçükköşger vücut boylarında ki orantısızlıktan dolayı akranları gibi normal yaşantısını sürdüremiyor. Ela'nın babası Şahin Küçükköşger ailesinin geçimini sağlamak için il dışında asgari ücretle çalışıyor.

Küçük kızın annesi Songül Küçükköşger ise doktorların kendisine Ela için 6 yaşında kadar boy uzatma ameliyatı yapılabileceğini ve bu ameliyat sayesinde en azından vücut orantı dengesinin sağlanabileceğini söylediklerini söyledi. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten anne Songül Küçükköşger, Ela'nın ameliyatı için yardım beklediğini belirterek, "Ela şu anda okula gitmesi gerekirken gidemiyor. Servise binemiyor. 5 kızım var. En küçük kızımda bu şekilde bir sorun var. Ela'nın büyüme olanağı var dediler. Ben Ela'nın da diğer ablaları gibi okula gitmesini istiyorum. Kızım okulu seviyor. Okula gidince orada mutlu oluyor oynuyor. İstanbul Ankara gibi büyükşehirlerde kızım ameliyat edilebilirmiş" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

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