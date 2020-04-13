Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Küçük Elif, akıllı saat için biriktirdiği parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Niğde'de 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

13.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:45
Niğde 'de 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Aybar, akıllı saat almak için biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
İnönü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Elif, Vefa İletişim Hattını arayarak, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olacağını bildirdi.
Eve gelen ekiplere, kumbarasında biriktirdiği 73 lirasını veren Elif, kampanyaya destek oldu.
Elif, gazetecilere yaptığı açıklamada, parasını bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Anne Resmiye Aybar da kızının davranışının kendisini duygulandırdığını aktararak, "Televizyonda gördü, dün arayacağım demişti, ben de 'kızım yarın ararsın' demiştim. Sabah kendisi aramış, 'anne ben aradım polis amcaları' dedi. Devletimize katkıda bulunduğu için mutluyum. Ayrıca evladımın böyle bir bağış yapması beni gururlandırdı." ifadelerini kullandı. Küçük Elif, akıllı saat için biriktirdiği parayı ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İnönü mahallesi, Niğde, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Küçük Elif, akıllı saat için biriktirdiği parayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:16: Tüfeği temizlerken annesini vurdu - Haber 18:16: Çocuğun ağlamasına dayanamayan belediyeden sürpriz doğum günü - Haber 18:16: Kütahya'da gölette ceset bulundu - Haber 18:14: Kars'ta bir köy daha karantinaya alındı - Haber 18:14: Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 296'ya yükseldi - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler