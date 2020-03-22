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"Küçük esnaf"tan "evde kal" çağrısına destek

Düzce'de bir market sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı doğrultusunda telefonla aldığı siparişleri evlerinden çıkmayan vatandaşlara teslim ediyor.

22.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:24
Düzce'de bir market sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı doğrultusunda telefonla aldığı siparişleri evlerinden çıkmayan vatandaşlara teslim ediyor.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına bir destek de Gölyaka ilçesinde market işleten Remzi Sivil'den geldi.
Sivil, çağrıya uyarak dışarıya çıkmayan müşterilerin telefonla sipariş ettikleri ürünleri bisiklet, motosiklet ve aracıyla evlere servis ediyor.
"Vatandaşlarımız evde kalsın biz onların ihtiyaçlarını götürürüz"
Remzi Sivil, yaptığı açıklamada, vatandaşların evden çıkmaması için bu şekilde hizmet vererek çağrıya destek olmak istediğini belirten Sivil, "Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz, evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye." dedi.
Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Sivil, "Bu konu ciddiye alınması gerekiyor. Esnaf olarak etkilendik fakat vatandaşlarımızın sağlığı çok önemli. Müşterilerimiz evlerine ne isterlerse götürüyoruz ve ücret de talep etmiyorum. Vatandaşlarımız evde kalsın ve biraz daha dikkatli, duyarlı olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın biz onların ihtiyaçlarını götürürüz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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