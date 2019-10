Küçük esnaf yeni mobil ödeme kolaylığıyla gelirini artıracak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemesiyle EFT-POS maliyetlerinden dolayı kartla ödeme kabul edemeyen işletmeler, cep telefonlarının tahsilat noktasına dönüşmesi sayesinde her tutarı saniyeler içinde mobil ödemeyle alabilecek. Büyük bir tasarruf sağlayan düzenleme, kredi kartından ödeme alamayan işletmeler için gelir artırma fırsatı sunuyor.



Haziran 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne ilişkin yayınladığı düzenlemeyle birlikte, EFT -POS cihazlarına oranla maliyet avantajı ve denetim kolaylığı sağlayacak mobil ödeme teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması hedefleniyor. Cep telefonlarının bir yazılım sayesinde tahsilat noktasına dönüşeceği yöntem, bakkal ve marketten kafe zincirine, manavdan şarküteriye kadar bütün küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit yerine kredi veya banka kartıyla her tutardan ödemeyi kolaylıkla yapmasını sağlayacak hızlı ve güvenli bir yöntem sunuyor. Mobil ödeme sonrası fatura ise e-mail ya da SMS yoluyla cep telefonlarına iletilecek.



Temassız şifresiz işlem limitinin 120 TL'ye yükselmesi fırsat sunacak



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Türkiye'de 1 milyon 635 bin aktif pos cihazı bulunuyor. Her ay kullanım bedeli ve banka komisyonu uygulanan pos cihazları, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Bu maliyetin altına girmek istemeyen işletmeler ise kredi kartından ödeme alamadıkları için satış yapamıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemesiyle cep telefonlarının EFT - POS alternatifi olarak kullanılabileceği yeni sistem, büyük bir tasarruf sağlarken kredi kartından ödeme alamayan işletmeler için gelir artırma fırsatı sunuyor. Özellikle 90 TL olan temassız şifresiz işlem limitinin 1 Ağustos 2019 itibariyle 120 TL'ye çıkarılması yasal altyapısı hazırlanan süreci de destekliyor. Bugün, Türkiye'de yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık 1'i temassız olarak gerçekleştiriliyor.



"Android tabanlı ve sertifikalı EFT-POS'lar ile cihaz kalabalığı azalacak"



Yeni düzenleme, işletmelere yalnızca tahsilatta kolaylık ve hız sağlamakla kalmayacak. Ayrıca e-arşiv/e-fatura üreten düşük maliyetli bu satış yönetim sistemlerinin hem satış belgesi üretir hem de tahsilatını yapar hale gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Protel Pazarlama Üst Yöneticisi Kamil Özörnek, "İşletmeciler hem sipariş alan, hem satış yapan ve hem de tahsilat yapıp e-fatura gönderen bu küçük mobil cihazları tercih etmeye başlayacak. 2020'den itibaren mevcuttaki EFT-POS cihazlarının yerini zaman içerisinde yavaş yavaş mobil çözümlere bırakmasını bekliyoruz. İşletmenin satış operasyonunu hızlandırarak satış hacmini yükseltirken, tüketici tarafına kolay ve güvenli bir seçenek sunmasını bekliyoruz" dedi.



İlk prototipler üretilmeye başlandı



Öte yandan, yeni yılla birlikte uygulamaya alınacak bu düzenleme, bankalar ve ödeme kaydedici cihaz üreten şirketleri de harekete geçirdi. Bankaların dahil olduğu ödeme süreci, mobil cihazları tahsilat noktasına çeviren donanım, uygulama ve e-fatura ile e-arşiv entegrasyonları dahil olmak üzere dört aşamadan oluşan ilk ürünlerden biri Protel tarafından geliştirildiği açıklandı.



Hem bankalar ve hem de donanım üreticileriyle yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kamil Özörnek, "Sektördeki 30 yıllık tecrübemizi ve inovasyon kasımızı hızla ürüne dönüştürdük. Donanım, yazılım, ödeme ve entegrasyonlar olmak üzere tüm süreci uçtan uca içeren bu çözümümüzü yakında piyasaya süreceğiz. Avrupa ülkelerinde özellikle de genç nüfusun yüzde 95'inin alışverişlerinde nakit kullanmadığını ve Türkiye'nin de aynı trend dahilinde hızla nakitsiz topluma doğru dönüştüğünü düşündüğümüzde ürettiğimiz çözümlerin KOBİ'lere ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA