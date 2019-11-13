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Küçük Fatma Nur son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de, apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, son yolculuğuna uğurlandı.

13.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:54Küçük Fatma Nur son yolculuğuna uğurlandı
'de, apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, son yolculuğuna uğurlandı.
Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'un cenazesi, Rize Sahil Camisi morgundan alınarak ilçesine bağlı Meşe köyüne getirildi.
Minik Fatma Nur için köy camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.
Fatma Nur'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.
Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet-Emine Havuz çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur Havuz, dün pencereden düşmüş, ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Fatma Nur, İkizdere, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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