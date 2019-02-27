27 Şubat 2019, 10:03
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Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı

Kayseri'de okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki Filiz Taşdemir, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerinde küçük kızdan geriye kalan pembe makas ise yürekleri dağladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okula giderken çöp kamyonunun altında kalan 8 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Kazadan sonra küçük kızın dersinde kullanmak için götürdüğü pembe makas ise görenlerin yüreğini burktu.

OKULA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

İlçeye bağlı Oruç Reis Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana gelen olayda okuluna gitmek için evden çıkan Filiz Taşdemir (8), sokak arasında çöp toplayan M.E. yönetimindeki 38 SF 132 plakalı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Filiz Taşdemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden yürek yakan kareler;

Kocasinan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (19)
CENNET ÇİÇEGİ: ahhh ahhhh güzel evladım.
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MATMAZEL: Bir melek uçtu . (ihmalkarlık yüzünden )
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allah sabır versin de 8 yaş bir çocuğun kendi başına okula gitmesi için biraz küçük değilmi takdiri ilahiye birşey dediğimiz yok tabi de nasıl güveniyorlar
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YİNE BİR CAN: Allahım kimseyi evladıyla imtihan etmesin Rabbim ailesine sabırlar versin. Ancak bu nasıl bir ihmalkarlıktır. Yapılması gereken o kadar basit ki bu iş ile ilgili çalışan büyük araçların hepsinde geri vites kamerası takılı olması gerekiyor. Koskoca şirketler bile bu basit önlemi alıyor. Nice canlar gidiyor malesef.
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AKIN : sokak arasında hız yaparlar. manevraları da arkada yardımcı olmadan yapmaya çalışırlar.
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