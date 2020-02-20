Küçük filozof Atakan'ın annesi canlı yayında duyurdu: İstanbul'daki bütün kolejlerden teklif aldık

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen felsefi konuşmaları dolayısıyla sosyal medyanın ilgisini çeken Atakan Kayalar, ailesiyle birlikte CNN Türk ekranlarına konuk oldu.

Atakan'ın annesi İstanbul'daki bütün özel okullardan ve kolejlerden teklif aldıklarını belirterek "Milli Eğitim Bakanımızın özel kalem müdürüyle bu durumu paylaştım. O okullardan birinin teklifini de kabul edebiliriz. Ancak önceliğimiz devletimizden yanadır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYOR

Sunucunun gelecekte ne olmak istediğini sorduğu minik Atakan, "Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Gideceğim okulda da dezenfekte kurallarının üst seviyede olması gerekiyor. Koronavirüstenkendimizi korumamız lazım" şeklinde konuştu.