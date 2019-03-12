Kaynak: AA

Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan "Küçük Gezgin Sivas'ta" adlı kitabın ilkokullarda dağıtımına başlandı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın tarihi, kültürü ve turistik yerleri hakkında minikler için bir rehber mahiyetinde olan kitap, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın tarafından ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.Özaydın, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve bünyesinde sayısız tarihi eseri barındıran Sivas'ın bu tarih ve kültürel dokusunu, gelecek nesillere aktarmak ve minik öğrencilerin hafızalarında kalıcı bir yer edinmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kitabın öğrencilerin beğenisini kazandığını belirtti.Miniklere yönelik eğlenceli bir çizgi roman tadındaki kitabın ildeki tüm 4. sınıf öğrencilerine dağıtılacağı kaydedildi.