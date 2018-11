Küçük Halil'in Üzerine Kaynar Döküldü

30 Kasım 2018 Cuma 16:04



30 Kasım 2018 Cuma 16:04

Annesi mutfakta yemek hazırlarken üzerine sıcak su dökülen 3 yaşındaki Halil İbrahim'e Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu , sahip çıktı.Gaziiantep'in Şahinbey ilçesinde annesi mutfakta yemek hazırlayan 3 yaşındaki Halil İbrahim'in üzerine kaynar su döküldü., mutfakta annesi yemek hazırladığı esnada üzerine üzerine sıcak su döküldü. Uzun süre hastanede gördüğü tedavinin ardından yeniden sağlığına dönmeye başlayan küçük Halil'in vücudunda yanık izleri kaldı. Tedavisinin sürmesi ve cildinin eski haline dönmesi için tanesi yaklaşık 10 bin TL olan ve en az 3 ayda bir değiştirilmesi gereken yanık elbisesi giymesi önerilen Halil İbrahim'e, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sahip çıktı.Aileyi ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, 3 yaşındaki Halil İbrahim ile yakından ilgilenip yanık elbiseni giydirdi. Küçük Halil'e şifa dileyen Tahmazoğlu, "Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada İbrahim kardeşimizin üzerine kaynar su dökülmüş ve vücudunun büyük bölümünde yanmalar meydana gelmiş. Derisi yanıklardan dolayı toplandığı için ileride daha kötü bir görüntüye sebebiyet verecekti. Şahinbey Belediyesi olarak minik İbrahim'e silikonlu elbise giydirdik. Bu silikonlu elbise o büyüdükçe yanıklardan oluşan ve toplanan deri kısmının iyileşmesine vesile olacak. İnşallah minik İbrahim böylece sağlığına kavuşur kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.Sosyal belediyecilik ile vatandaşın dertlerine derman olmaya çalıştıklarını da anlatan Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da sık sık gündeme getirdiği gönül belediyeciliği gerçekten çok önemli. İnsanlara hizmet etmek bizim için ayrı bir önem taşıyor. Halka hizmet, Hakka hizmet anlayışı ile görevimizi sürdürüyoruz. Belediyeciliğin asıl görevleri olan park, yol ve asfalt yapmak vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı gibi sosyal belediyecilik alanında da vatandaşa bire bir dokunan, onların her türlü ihtiyaçlarında yardımcı olan, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının doğrudan karşılanması ve bu yönde çalışmalar yapılması çok önemli. Belediyemizin Sosyal Market'inden 7.200 aile faydalanıyor. Yetim Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla birçok yetim aileye maddi desteğin ötesinde sosyal destekler sağlıyoruz. Dolayısıyla toplumun her kesimindeki vatandaşın her türlü ihtiyacına yetişmek ve dertlerine derman olmak ayrı bir mutluluk veriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP