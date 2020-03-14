Menü
Haberler ›› Güncel ››Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci - Güncel

Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci

MERSİN'de doğuştan engelli olduğu için okula babasının kucağında giden Hanım Öztunç (10), hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.

14.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:16
Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci

MERSİN'de doğuştan engelli olduğu için okula babasının kucağında giden Hanım Öztunç (10), hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.

Abdullah-Heybet Öztunç çiftinin 8 çocuğundan biri olan Hanım, doğuştan engelli olduğu için okula babasının kucağında gidip gelmek zorunda kalıyordu. Ahmet Mete Işıkara İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan Hanım'ın durumuna üzülen öğretmenleri, Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu ile iletişime geçti. Küçük kızın okula daha rahat gidip gelmesi için akülü sandalye talebinde bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen hayırsever vatandaşlar, Hanım Öztunç için akülü sandalye temin etti. Hanım'ı hayata bağlayacak olan akülü sandalye Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Babasının kucağında dışarı çıkarılan küçük kız, gördüğü manzara karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Babasının yardımı ile akülü sandalyesine binen Hanım, kendi başına hareket etmenin keyfini çıkarttı.

'4 YILDIR KUCAĞIMDA OKULA GİDİP GELİYORDU'

Kızına verilen hediyeden dolayı hayırseverlere teşekkür eden Abdullah Öztunç, "Kızım 10 yıldır bu halde. 4 yıldır benim kucağımda okula gidip geliyordu. Kızım için akülü sandalye istedim, sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar. Çok sevindik, mutluyuz. Herkese teşekkür ederim" dedi.

'ARTIK OKULA KENDİ BAŞIMA GİDİP, GELEBİLİRİM'

Akülü sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Hanım Öztunç, hep hayal ettiğini ve hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

'DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK'

Hayırseverlerin desteği ile Mersin 'de bugüne kadar 29 tekerlekli sandalye veren hayırsever Halil Öz, "Avusturya'dan, İsveç'ten 5 kişi, Türkiye'den de 2 kişinin desteği ile akülü sandalyeyi temin ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak, engelli dostlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ahmet Mete, Mersin, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli Güncel
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı