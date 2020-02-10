Haberler » Güncel » 'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi - Haber

'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen, 'Küçük hayaller büyük umutlar' projesine katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

10.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:19'Küçük hayaller büyük umutlar' projesi
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen, 'Küçük hayaller büyük umutlar' projesine katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında il genelinde yer alan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, Mersin Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi ile birlikte, 'İşaret dili, el sanatları (Ebru), drama ve mangala' gibi programlara uygun eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen kapanış programında, eğitim alan 60 öğrenciye katılım sertifikası, 8 gençlik merkezi personeline, projeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
10.02.2020 15:26:48