Küçük Hayaller Festivali'nde sosyal farkındalık

Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festival yönetimi, tüm çocukların mutluluğun ve fırsat eşitliğini hakları olduklarını ve şiddete, teröre maruz kalmalarından çok hayallerinin peşinde koşmalarını dileyerek festivalden elde edilecek gelirin bir kısmını annesi Emine Bulut'un terörüne maruz kalan kız çocuğunun eğitimine destek sağlayacak.

Geçtiğimiz aylarda ikiz çocuklarını kucağına alan Doğa Rutkay da festivalin Instagram sayfasını kendi hesabından paylaşarak festivale destek verdi.