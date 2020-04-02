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Küçük Hürrem'in öğretmen sevgisi

Dünyayı saran korona virüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle okulların tatil edildiği bu süreçte Erzincan'ın Başbudak köyünde öğretmenini özleyen küçük Hürrem, bir video çekerek öğretmenine olan özlemini dile getirdi.

02.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:07
Küçük Hürrem'in öğretmen sevgisi
Dünyayı saran korona virüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle okulların tatil edildiği bu süreçte Erzincan 'ın Başbudak köyünde öğretmenini özleyen küçük Hürrem, bir video çekerek öğretmenine olan özlemini dile getirdi.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Başbudak Köyü İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Hürrem Sultan Doğan (7), çok sevdiği öğretmeni Semra Nur Budak'a özlemini videoyla dile getirdi. Köy okulunun önünde telefonla öğretmenine seslenen küçük Hürrem, "Öğretmenim sizi çok özledim. Bakın arkamda okulumuz. Siz çok seviyorum" dedi.

Öte yandan, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran köyünde ise 5 yaşındaki Doğukan Budak ise "Evde Kal Türkiye" mesajı verdi. Korona virüse karşı temizlik ve hijyene dikkat çeken çocuk, "Evde Kal Türkiye" dedi. - ERZİNCAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Hürrem Sultan, Erzincan, Tercan, Güncel
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