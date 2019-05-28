28.05.2019 16:47
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Küçük İbo'dan olay yaratacak Aleyna Tilki yorumu: Psikolojik destek almalı

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Küçük İbo, Aleyna Tilki'nin verdiği pozlara yorum yaptı. Küçük İbo Tilki hakkında "Psikolojik destek alması gerekiyor" yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda görüntüsüyle eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki'ye bir yorum da Küçük İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Küçük'ten geldi.

"ESRAR ÇEKMİŞ GİBİSİN"

"Kıskan beni lütfen" yazısıyla paylaştığı son fotoğraflarına, "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların esrar çekmiş gibi" gibi yorumlar yapılan Tilki, takipçilerini endişelendirdi.

"MADDE KULLANIM OLAYINI AKLIMA BİLE GETİRMEK İSTEMİYORUM"

2. Sayfa programına katılan Küçük İbo, genç yıldızın bu pozları hakkında konuştu. İbrahim Küçük Tilki hakkında "Davranışlarını aşırı şöhrete ve zirvede olmasına bağlıyorum. Madde kullanım olayını aklıma bile getirmek istemiyorum.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMASI GEREKİYOR"

"Psikolojik destek alması gerekiyor. Ben almadım ama keşke zamanında alsaydım. Daha sağlıklı olurdu. Bize yol gösteren yoktu o zamanlar. Aleyna biraz daha şanslı. Menajerleri olsun, ekibi olsun, ona yol gösteren kişiler vardır." yorumunda bulundu."

Aleyna Tilki yorumu: Psikolojik destek almalı" alt="Küçük İbo'dan olay yaratacak Aleyna Tilki yorumu: Psikolojik destek almalı"/> Aleyna Tilki, Magazin


YORUMLAR (21)
BALTA: ibraham doğru söylüyo sesi değişince şöhreti kaybetmiş ama namusunu şerefini kaybetmemiş edebini kaybetmemiş büyük ibraham..Aleyna örnek almalı onu..ne oldum demicen aga bu zamanda..
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..: sana mı kaldı aleyna tilki''yi yorumlamak
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BUNLARIN HEPSİ YI(A)LANN: bak kısım srar çekmişe benzemiorsun. Artık hangi alkolü içtin bilmiyorum ama seni fena çarpmış. Zaten dobra bitipsin. İçtikçe bitiksin. İçme yavrucuğum. Dsaivkşldfg
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ZVONİMİR BOBAN: adam 40 yaşında nasıl küçükse artık, aleynanın babası yaşında
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  • ABDOBE PHOTOSHOP İYİ BÜYÜTÜR İZ BIRAKMAZ : anası yedi bunu anası
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