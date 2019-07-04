04.07.2019 15:09
Haberler» Güncel» Haber

Ünlü şair Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybeden Küçük İskender olarak bilinen şair Derman İskender Över'in cenazesi İstanbul'da defnedildi. Cenaze törenine sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Geçtiğimiz sene kaser teşhisi konulan Küçük İskender lakaplı ünlü şair Derman İskender Över, 55 yaşında hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Över'in cenazesi düzenlenen törenden sonra İstanbul'da defnedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük İskender için Ortaköy Mecidiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Küçük İskender'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zafer Algöz, Ahmet Mümtaz Taylan, Bedri Baykam, Can Bonomo'nun da aralarında bulunduğu sanatçılar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile vatandaşlar katıldı.

CHP'Lİ İSİMLER ÇELENK GÖNDERDİ

Camide, sanatçının annesi Nilsu Över ve kız kardeşi Elif Över, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ile çok sayıda sanatçı ve yayınevi çelenk gönderdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Küçük İskender'in cenazesi, defnedilmek üzere alkışlarla Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlandı.

Ünlü şair Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Küçük İskender için tören düzenlendiHayatını kaybeden Küçük İskender için tören düzenlendi

55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu'ndan Kemal Sunal ve Küçük İskender paylaşımları

Küçük İskenderKüçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybettiÜnlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Usta şair Küçük İskender hayatını kaybetti! Küçük İskender kimdir?Usta şair Küçük İskender hayatını kaybetti! Küçük İskender kimdir?

Kaynak: AA
Küçük İskender, İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR (1)
KRAL: akın eden ünlüler mi. kimse takmamış yaa.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
15:22   Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
15:21   Küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber)
15:21   Meşe bir ay boyunca yanarak mangal kömürüne dönüşüyor
15:20   DHA YURT BÜLTENİ - 14
15:20   KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (Geniş haber)
15:20   "Haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz"
15:19   Başkan Palancıoğlu başarılı öğrencileri ödüllendirdi