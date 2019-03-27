Küçük İskender, Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı!

54 yaşındaki ünlü şair Küçük İskender geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanmıştı. O günden bu yana hastalığını Bodrum'daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışan İskender, yakın arkadaşlarıyla buluştu.

"ÖLMEME GÜNÜ"

Yekta Kopan, Can Bonomo ve Öykü Karayel ile bir araya gelen İskender'in yer aldığı fotoğraf, Bonomo tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bonomo'nun "Ölmeme Günü" notunu düştüğü fotoğrafta İskender'in sağlıklı görüntüsü dikkat çekerken, birçok hayranı paylaşımın altında ünlü şaire iyi dileklerini iletti.

ÖLMEME GÜNÜ NEDİR?

26 Mart Ölmeme Günü, İkinci Yeni Edebiyatçıları'nın bir dönem yaşattığı biraz hoş, biraz hüzünlü, çokça şiir kokan bir gelenektir. İkinci Yeniciler bir 26 mart akşamı eşleriyle, sevgilileriyle bir rakı sofrasında toplanmıştır. Masadaki kadınlardan biri, vücudunda gezen bir iğne olduğundan ve bunun kalbine saplanmasından korktuğundan bahseder.

Turgut Uyar, büyük bir rakı şişesi ister garsondan; sonra masadaki herkese imzalatır.Şişeyi kadına verir ve der ki "Seneye bugün bu şişeyi burada hep beraber içeceğiz." Sonraki yıllarda her 26 mart akşamı Eski Rumelihisarı Avcılar Lokantası'nda toplanılarak ölmeme günü kutlanacak, gecenin sonunda imzalanan şişeler en umutsuz olana emanet edilecektir, ta ki tekrar bir araya gelene kadar…