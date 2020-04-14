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Küçük İsmail Efe, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - BURSA

Bursa'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:49
Bursa 'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaya karar verdi.
Okay, babasıyla 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine küçük çocuğun evine polis memurlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubunu gönderdi.
Eve gelen ekipler, İsmail Efe'nin biriktirdiği 200 lirayı, kampanyanın banka hesabına yatırmak üzere teslim alarak, kendisine ve ailesine teşekkür etti.
"Bence herkes kampanyaya katılmalı"
İsmail Efe Okay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağış yapanları görerek kendisinin de kampanyaya katılmaya karar verdiğini söyledi.
Bu konuyu babasıyla da konuştuğunu ifade eden Okay, "Bağış yapmak istediğimi söyledim, polis ağabeyler de parayı teslim almaya geldi. Şu an 200 lira var kumbaramda. Paramın hepsini vermek istiyorum. Aslında başka bir şey için biriktiriyordum ama bağış yapmak istedim. Bence herkes kampanyaya katılmalı. Allah herkesi bu koronavirüsten korusun." ifadelerini kullandı.
Baba Bilal Okay (41) da oğlunun kampanyaya katılmasından mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Herkesi kampanyaya davet ediyorum." dedi. Küçük İsmail Efe, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İsmail Efe, Bursa, Güncel
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