Küçük Kadınlar Filmi

Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk
dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlar.Louisa May Alcott’un klasikleşmiş romanından uyarlanan film
in yönetmen koltuğunda 'Uğur Böceği' ile ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren Greta Gerwig oturuyor. Gerwig’ın senaryosunu da kaleme aldığı film
in oyuncu kadrosunda Aşıklar Şehri ile ilk Oscar ödülünü alan Emma Stone
, genç yaşına rağmen, son olarak Uğur Böceği ile olmak üzere 3 Oscar adaylığı bulunan Saoirse Ronan, yaşayan en büyük kadın oyuncu sayılan Meryl Streep
ve Beni Adınla Çağır film
indeki performansı ile 22 yaşında Oscar adaylığı kazanan Timothee Chalamet yer alıyor. Yönetmen :
Greta GerwigSenaryo:
Greta Gerwig, Louisa May AlcottOyuncular:
Florence Pugh, Meryl Streep, Emma Watson
, Laura Dern
, Eliza Scanlen, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, James Norton
, Bob Odenkirk
, Louis Garrel
, Chris Cooper
, Abby Quinn, Sasha Frolova, Ken Holmes , Jayne Houdyshell
, Hadley Robinson, Jamie Ghazarian, Lilly Englert, Kayla Caulfield, Jen Nikolaisen, Edward Fletcher, Eowyn Young, Mason Alban, Cassidy Neal, David Arthur Sousa, Adam Desautels, Tom Kemp
, Lewis D. Wheeler, Tom Stratford, Kristina ByerleyFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Little WomenYapımcı Firma:
Columbia PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
14.02.2020 Küçük Kadınlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.