Küçük kadınlar "little women" 14 şubat'ta sinemalarda.

Gerwig'in yaklaşımında, —her biri hayatlarını kendi bildikleri gibi yaşamaya kararlı dört genç kadın olan— March kardeşlerin sevilen hikayesi zamandan bağımsız ve tam zamanında anlatılıyor. Filmde Jo, Meg, Amy ve Beth March'ı sırasıyla Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve Eliza Scanlen; komşuları Laurie'yi Timothée Chalamet; Marmee'yi Laura Dern; ve teyze March'ı ise Meryl Streep canlandırıyor.

Greta Gerwig'in senaryosunu yazıp yönettiği film Louisa May Alcott'un aynı adlı romanına dayanıyor. Yapımcılığını Amy Pascal, Denise Di Novi ve Robin Swicord'un; yönetici yapımcılığını da Adam Merims, Evelyn O'Neill, Rachel O'Connor ve Arnon Milchan'ın üstlendiği filmde başlıca rolleri Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton ve Louis Garrel'ın yanı sıra, Chris Cooper ve Meryl Streep paylaşıyorlar...(yapim bilgilerinin devamı ektedir.)