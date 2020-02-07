Haberler » Güncel » Küçük kadınlar 'little women' 14 şubat'ta sinemalarda. - Haber

Küçük kadınlar "little women" 14 şubat'ta sinemalarda.

Yazar-yönetmen Greta Gerwig'in ("Lady Bird") Louisa May Alcott'ın hem aynı adlı romanına hem de diğer yazımlarına dayanarak yarattığı bu "Little Women/Küçük Kadınlar" uyarlaması, yazarın alt benliği olan ana karakter Jo March'ın hayali yaşamında düşüncesel olarak geçmişe gidiş gelişleriyle aktarılıyor.

07.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:22Küçük kadınlar

Gerwig'in yaklaşımında, —her biri hayatlarını kendi bildikleri gibi yaşamaya kararlı dört genç kadın olan— March kardeşlerin sevilen hikayesi zamandan bağımsız ve tam zamanında anlatılıyor. Filmde Jo, Meg, Amy ve Beth March'ı sırasıyla Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ve Eliza Scanlen; komşuları Laurie'yi Timothée Chalamet; Marmee'yi Laura Dern; ve teyze March'ı ise Meryl Streep canlandırıyor.

Greta Gerwig'in senaryosunu yazıp yönettiği film Louisa May Alcott'un aynı adlı romanına dayanıyor. Yapımcılığını Amy Pascal, Denise Di Novi ve Robin Swicord'un; yönetici yapımcılığını da Adam Merims, Evelyn O'Neill, Rachel O'Connor ve Arnon Milchan'ın üstlendiği filmde başlıca rolleri Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton ve Louis Garrel'ın yanı sıra, Chris Cooper ve Meryl Streep paylaşıyorlar...(yapim bilgilerinin devamı ektedir.)


Louisa May Alcott, Meryl Streep, Emma Watson, Laura Dern, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:51:49