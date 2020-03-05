Küçük Kahraman Filmi

Küçük Kahraman, babasını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Bayu’nun hayatı, bir gün tesadüfen bir kılıç bulması ile bambaşka bir hal alır. Bayu’nun bulduğu kılıç, babası dahil kasabada yaşayan herkesi taşa çeviren şeytani Asura’nın uyanmasına neden olur. Babasını ve köyde yaşayanları kurtarmak için Asura ile savaşması gereken Bayu’nun öncelikle kendisine savaşma gücünü verecek olan tılsımı bulması gerekir. Kuzeni Raney ile birlikte yola koyulan Bayu, tılsımı bulup Asura’yı yenmeyi başarabilecek midir?Yönetmen:
Jason J. LewisFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Little HeroYapımcı Firma:
Özen FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABD, EndonezyaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
26.07.2019 Küçük Kahraman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.