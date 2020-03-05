Küçük Kahraman Filmi

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Küçük Kahraman, babasını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Bayu’nun hayatı, bir gün tesadüfen bir kılıç bulması ile bambaşka bir hal alır. Bayu’nun bulduğu kılıç, babası dahil kasabada yaşayan herkesi taşa çeviren şeytani Asura’nın uyanmasına neden olur. Babasını ve köyde yaşayanları kurtarmak için Asura ile savaşması gereken Bayu’nun öncelikle kendisine savaşma gücünü verecek olan tılsımı bulması gerekir. Kuzeni Raney ile birlikte yola koyulan Bayu, tılsımı bulup Asura’yı yenmeyi başarabilecek midir?Jason J. LewisAnimasyonLittle HeroÖzen Film2018ABD, Endonezyaİngilizce100 dk.Özen Film26.07.2019