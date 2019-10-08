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Küçük kalplerden, büyük bağış

Menteşe Belediyesi'nin sosyol sorumluluk projelerinden birisi olan 'El ele butik mağazasına özel bir kolejin öğrencileri tarafından çocuk kıyafetlerinden oluşan yardım kolisi bağışı yapıydı.

08.10.2019 16:52Küçük kalplerden, büyük bağış
Menteşe Belediyesi'nin sosyol sorumluluk projelerinden birisi olan 'El ele butik mağazasına özel bir kolejin öğrencileri tarafından çocuk kıyafetlerinden oluşan yardım kolisi bağışı yapıydı.

Çocukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Elele yazmayı yeni öğrenen kalpleri minik sevgileri büyük öğrencilerimiz, farkındalık oluşturmak adına bağışladıkları kıyafetler ile hepimize örnek oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların bağışladığı kıyafetler başka çocukların yüzlerini güldürecek. Mağazamız halkımızın dayanışma ruhuyla büyüyüp, güçleniyor. Yardımların en doğru adreslere gidip yerini bulmasını sağlayan elele butik mağazamıza, maddi gücü yerinde olan tüm vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum. Çünkü hayırsever vatandaşlarımızın bağışları sayesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzleri gülüyor" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Elele, Yaşam

Kaynak: İHA

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