Haberler » Güncel » Küçük Kara Balık Akşehir'de çocuklarla buluştu - Haber

Küçük Kara Balık Akşehir'de çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan müzikal türündeki "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu Akşehir'de çocuklarla buluştu.

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:36Küçük Kara Balık Akşehir'de çocuklarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan müzikal türündeki "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu 'de çocuklarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Kara Balık" adlı oyun; Akşehir Belediyesinin de katkısıyla Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde 3 seans olarak izleyici için perde açtı. İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan oyunda; Akşehirli çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek, uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları konu ediniliyor.

Küçük Kara Balık isimli oyun 17 Aralık 2019 Salı günü de saat 10.00 - 11.00 ve 14.00 de olmak üzere ücretsiz olarak 3 seansta Akşehirli miniklerle buluşacak. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59 İstanbul-başakşehir'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı - Haber
15:58 Konya şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği izmir'de park cezası kesildi - Haber
15:58 Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
15:53 Başkan Gürkan, muhtarların sorunlarını dinledi - Haber
15:53 Ordu'da trafiğe sıkı denetim - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:04:20