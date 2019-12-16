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"Küçük Kara Balık" Akşehirli çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Kara Balık" adlı oyun, Akşehir Belediyesi'nin de katkısıyla Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde 3 seans olarak izleyici için perde açtı.

16.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Kara Balık" adlı oyun, Akşehir Belediyesi'nin de katkısıyla Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde 3 seans olarak izleyici için perde açtı.
İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan oyunda, Akşehirli çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.
Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyunda, annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek, uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları konu ediniyor.
Küçük Kara Balık isimli oyun bugün saat 10.00-11.00 ve 14.00'de olmak üzere ücretsiz olarak 3 seansta Akşehirli miniklerle buluşacak.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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