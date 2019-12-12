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"Küçük Kara Balık" oyunu ilçelerde çocuklarla buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan ve Konya'da sahnelendiğinde çocuklar tarafından yoğun ilgi gören müzikal türündeki "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu ilçelerde de çocuklarla buluşuyor.

12.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:44
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan ve Konya'da sahnelendiğinde çocuklar tarafından yoğun ilgi gören müzikal türündeki "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu ilçelerde de çocuklarla buluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Küçük Kara Balık" adlı oyun ilçelerde de çocuklarla buluşuyor. Müzikal türünde olan "Küçük Kara Balık" tiyatro oyununun Konya merkezde çocuklar tarafından çok beğenilmesinin ardından ilçelerde de sahnelenmeye başladı. İlk olarak Ereğli Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyun Ereğlili çocuklar ve ailelerinin büyük beğenisini kazandı. Salonu dolduran çocuklar, İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan oyunu seyrederken keyif dolu anlar yaşadı. Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek, uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceralarını konu ediniyor. "Küçük Kara Balık" 12-13 Aralık'ta Karapınar'da, 16-17 Aralık'ta Akşehir'de, 18-19 Aralık'ta da Beyşehir'de sahnelenecek. Oyun ayrıca 26-27 Aralık saat 10.30 ve 13.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde tekrar sahneye konulacak. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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