Haberler » Dünya » Küçük kız 4'üncü katın dış cephesine çıktı… Tehlikeli anlar kamerada - Haberler

Küçük kız 4'üncü katın dış cephesine çıktı… Tehlikeli anlar kamerada

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda küçük bir çocuk, binanın 4'üncü katında pencereden dış cepheye çıkarak duvardaki çıkıntı üzerinden balkona doğru yürüdü.

09.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:53Küçük kız 4'üncü katın dış cephesine çıktı… Tehlikeli anlar kamerada

'ya bağlı Kanarya Adaları'nda küçük bir çocuk, binanın 4'üncü katında pencereden dış cepheye çıkarak duvardaki çıkıntı üzerinden balkona doğru yürüdü. Balkona giremeyen küçük çocuk daha sonra geri yürüyerek çıktığı pencereden içeri girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Kanarya Adaları'nda biri olan Tenefire adasındaki Adeje kasabasında meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, küçük bir çocuğun binanın 4'üncü katında pencereden dış cepheye çıkıp, buradaki çıkıntı üzerinden balkona doğru yürüdüğü görüldü. Dış cepheden balkona giremeyen küçük çocuk daha sonra geri dönecek pencereden içeri girdi. Ayrıca görüntülerde, binada korkuluk veya herhangi bir güvenlik önleminin bulunmadığı görüldü.

Yerel medya, geçen cumartesi meydana gelen olayda ailenin Finlandiya'dan tatil yapmak için Kanarya Adaları'na gelen turistler olabileceğini ve ailenin, polis durumdan haberdar olana kadar adayı terk etmiş olabileceğini yazdı.



Kanarya Adaları, İspanya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:41  Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale - Haberler
16:40  İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
16:37  Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon - Haberler
16:36  Türkiye'nin yabancı topraklarda askeri varlığı ne? Hangi ülkelerde üs bulunduruyor? - Haberler
16:33  Papa'dan ABD ve İran'a sağduyu çağrısı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
15:19  Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak - Haberler
15:08  İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı - Haberler
14:56  Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı - Haberler
9.01.2020 16:50:25