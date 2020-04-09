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Küçük kız bağış kampanyası için polisten yardım istedi

Konya'nın Akşehir ilçesinde evden çıkamayan küçük bir kız, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışta bulunabilmek için polislerden yardım istedi.

09.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:57
Küçük kız bağış kampanyası için polisten yardım istedi
Konya 'nın Akşehir ilçesinde evden çıkamayan küçük bir kız, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışta bulunabilmek için polislerden yardım istedi.

Akşehir Yeni Mahalle Şehit Turgut Makascı Caddesi'ndeki Cumbul Siteleri'nde yaşayan Akşehir Cumhuriyet İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Şüheda Erva Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışlamak istedi. Ancak 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı olduğundan parayı yatıramayan Şüheda Erva, polisi arayarak yardım istedi. Küçük kızın evine gelen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın adına parayı yatırmak için teslim aldı. Küçük kız, polislere parayı teslim ederken Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü de kutlayarak, "Korona virüs nedeniyle ülkemizde ve birçok yerde bazı anne, baba ve çocukları mağdur. Bu yüzden devletimize ve onlara yardımcı olmak için kumbaramı bağışladım" dedi.

Paraları teslim alan polis memuru, bağış kampanyasına yatırmak için paraları teslim aldığını söyleyerek küçük kıza teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, Güncel
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