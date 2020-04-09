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Küçük kız bağış kampanyası katılmak için polisten yardım istedi

Küçük kız bağış kampanyası katılmak için polisten yardım istedi Konya'nın Akşehir ilçesinde evden çıkamayan küçük bir kız 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına katılmak için polislerden yardım istedi.

09.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:26
Küçük kız bağış kampanyası katılmak için polisten yardım istedi
KONYA - Konya 'nın Akşehir ilçesinde evden çıkamayan küçük bir kız 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına katılmak için polislerden yardım istedi.
Akşehir Yeni Mahalle Şehit Turgut Makascı Caddesi Cumbul Sitelerinde yaşayan Akşehir Cumhuriyet İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Şüheda Erva Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına yatırmak istedi. Ancak 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı olduğu parayı yatıramayan Şüheda Erva Tiryaki, polisi arayarak yardım etmelerini istedi. Küçük kızın evine gelen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bağışladığı parayı alıp küçük kızın adına parayı yatırmak için teslim aldı. Küçük kız polislere parayı teslim ederken, Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutlayıp, "Korona virüs nedeniyle ülkemizde ve birçok yerde bazı anne baba ve çocukları mağdur. Bu yüzden devletimize ve onlara yardımcı olmak için kumbaramı bağışladım" dedi.
Paraları teslim alan polis memuru da bağış kampanyasına yatırmak için paraları teslim aldığını söyleyip küçük kıza teşekkür etti. Küçük kız bağış kampanyası katılmak için polisten yardım istedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, Yerel
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