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Küçük kız ekmek fırlattı, soyguncuyu kaçırdı

İngiltere'nin büyük sahil kasabalarından Worthing'de 11 yaşındaki kız çocuğu, bıçaklı hırsızı elindeki somun ekmeği ve şişeleri atarak kaçırdı.

18.09.2019 12:05
İngiltere'nin büyük sahil kasabalarından Worthing'de 11 yaşındaki kız çocuğu, bıçaklı hırsızı elindeki somun ekmeği ve şişeleri atarak kaçırdı.
İngiltere'nin büyük sahil kasabalarından Worthing'de bir süpermarkete bıçaklı hırsız girdi. O esnada alışveriş yapan 11 yaşındaki küçük kız ve babası elinde bıçak olan soyguncudan somun ekmeği ve birkaç şişe atarak kurtulabildi. Neye uğradığını şaşıran hırsız marketten kaçarak uzaklaştı. Polis ise baba ve kızın cesaretinin takdire şayan olduğunu belirtti. O anların görüntülerini paylaşan polis, olay yerinden kaçan, yüzü görünmeyen yeşil ceketli hırsızı görenlerin polis merkezine haber vermelerini istedi. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntüler ise kısa sürede çok fazla yorum aldı.
(İHA)
Küçük kız ekmek fırlattı, soyguncuyu kaçırdı

İngiltere, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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