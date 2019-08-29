Haberler» Güncel» Haber

Küçük kız, otobüs altında kalmaktan ramakla kurtuldu

Çin'de bir otobüs, terminale yanaştığı sırada hızını alamayıp park bariyerine çarptı.

29.08.2019 14:14 Küçük kız, otobüs altında kalmaktan ramakla kurtuldu
Çin'de bir otobüs, terminale yanaştığı sırada hızını alamayıp park bariyerine çarptı. O sırada annesiyle yürüyen küçük bir kız çocuğu, bariyer sayesinde ezilmekten kurtuldu. Yaşananları, otobüs terminalinin güvenlik kamerası kaydetti.

Olay, Çin'in güneyinde bulunan Dongguan şehrinin Dalang İstasyonu'nda meydana geldi. Mavi bir otobüs, terminalde kendi park bölgesine hızlı giriş yaparak park bariyerine çarptı. O sırada annesinin yanından yürüyen kız çocuğu, otobüsün çarpma etkisiyle yere düştü. Bariyere sırt üstü çarpan kız çocuğu, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen kız çocuğunu annesi hemen kucağına alıp sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Terminalde yolcuların yürümesi
-Otobüsün bariyere çarpma anı
-Küçük kız çocuğunun düşmesi
-Annenin çocuğu kucağına alma anı



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20   Muğla hükümlüler çevre temizliği yaptı
14:20   Ankara kılıçdaroğlu disk-kesk-ttb-tmmob'u kabul etti
14:20   ümraniye'deki iki grup çatıştı; yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
14:20   Büyük orman yangınına teknolojik müdahale
14:20   Kulüpler Birliği'nde Fikret Orman yeniden başkan
14:20   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
14:20   Tunceli'de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu