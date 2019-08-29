Haberler» Dünya» Haber

Küçük kız, otobüs altında kalmaktan ramakla kurtuldu

Çin'de bir otobüs, terminale yanaştığı sırada hızını alamayıp park bariyerine çarptı.

29.08.2019 14:47 Küçük kız, otobüs altında kalmaktan ramakla kurtuldu


Çin'de bir otobüs, terminale yanaştığı sırada hızını alamayıp park bariyerine çarptı. O sırada annesiyle yürüyen küçük bir kız çocuğu, bariyer sayesinde ezilmekten kurtuldu. Yaşananları, otobüs terminalinin güvenlik kamerası kaydetti.
Olay, Çin'in güneyinde bulunan Dongguan şehrinin Dalang İstasyonu'nda meydana geldi. Mavi bir otobüs, terminalde kendi park bölgesine hızlı giriş yaparak park bariyerine çarptı. O sırada annesinin yanından yürüyen kız çocuğu, otobüsün çarpma etkisiyle yere düştü. Bariyere sırt üstü çarpan kız çocuğu, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yere düşen kız çocuğunu annesi hemen kucağına alıp sakinleştirdi.

- Çin

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
16:34   ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı
16:34   Bilir kişi: İlkokulda başörtü yasağı anayasaya uygun
16:31   Dünyanın en güvenli kentleri: İstanbul 60 şehir arasında 36. sırada yer aldı
16:16   İtalya: Cumhurbaşkanı Mattarella istifa eden Başbakan Conte'ye 2. kez hükümet kurma görevi verdi
16:16   İstanbul'da 24 saat hizmet verecek 8 metro ve 24 otobüs hattı belli oldu
15:54   Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi (4)
15:43   Kolombiya'da eski FARC lideri Ivan Marquez yeniden silahlanma çağrısı yaptı