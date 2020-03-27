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Küçük kız Rum lidere seslendi: Koronavirüsü başka yere kaçır

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in sosyal medyadan paylaştığı bir video gündem oldu.

27.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:14
Küçük kız Rum lidere seslendi: Koronavirüsü başka yere kaçır

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in sosyal medyadan paylaştığı bir video gündem oldu. Kıbrıslı Rum Anna Pantopiou'nun 5 yaşındaki kızı Maria, Rum lidere seslenerek, "Başka karantina istemiyorum, kuzenlerimi görmek istiyorum" dedi. Anastasiadis de, "Ben de karantinadayım. Koronayı yeneceğiz Maria'cım" cevabını verdi.

Güney Kıbrıs, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Bu uygulamaya hem destek hem de tepkiler var. Ancak 5 yaşındaki Maria'nın tepkisi ülkenin gündemi oldu. Küçük kızın annesi Anna Pantopiou, kızının istekleri karşısında, Anastasiadis'e bir mesaj göndermesini istedi.

Pantopiou, küçük kızı Maria'nın Rum lidere seslenirken çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Maria videoda, "Bay Anastasiadis, başka karantina istemiyorum. Kuzenlerim evime gelsin istiyorum. Koronavirüsü başka yere kaçırmanı ve koronanın başka yere gitmesini istiyorum" dedi.

Danışmanlarının, küçük kızın videosunu Anastasiadis'e izletmesi üzerine Rum lider de videoyu resmi hesabında paylaşarak Maria'ya mesaj gönderdi. "Seni öpüyorum Rum lideri deden" diyen Anastasiadis mesajında şunları ifade etti;

"BEN DE KARANTİNADAYIM"

"Günaydın Maria'cım, ben de karantinadayım. Güzel mesajını gördüm ve daha inançlı oldum. Senin için, ailen için, çok görmek istediğin kuzenlerin için, dünyanın tüm çocukları için, kucaklamak istediğim torunlarım için. Her zaman yaptığımız gibi en kısa zamanda korkusuz bir şekilde hep birlikte olmak için çalışmaya devam edeceğim. Babanın ve annenin sana okuduğu masallardan bir tanesi olsun koronavirüs. Bir gün umarım yakında, seni ve kuzenlerini şunları birlikte haykırmak için yönetim sarayında görmek istiyorum; 'Korona, seni yendik. Karantina ile sabırla, bilimle, cesaretle seni kötü bir rüya olarak dışarıya attık' lider olan bir deden olarak seni öpüyorum."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Nikos Anastasiadis, Koronavirüs, Dünya

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Haberler ›› Dünya ››Küçük kız Rum lidere seslendi: Koronavirüsü başka yere kaçır - Haberler

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