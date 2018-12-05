"Küçük Kıza Yardım Edene Kahvaltı Hazırlayacağım" Diyen Haluk Levent, Sözünü Tuttu

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde küçük bir kızın işitme cihazı ihtiyacı için harekete geçti. Küçük kıza yardım eden kişiye kendi elleriyle kahvaltı hazırlama sözü veren şarkıcı Haluk Levent, sözünü tuttu.

SÖZÜNÜ TUTARAK KAHVALTI HAZIRLADI

Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu. Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu.

YARDIMSEVER AİLENİN EVİNE GİTTİ

Hayırsever takipçisinin evine giden Haluk Levent kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan 'Söz vermiştim.. Elif'in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz'e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım' notuyla paylaştı.